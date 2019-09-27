СЕГОДНЯ 13:57 2019-09-27T13:57:56+03:00

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В Белове пьяная женщина расцарапала полицейскому лицо. Страж правопорядка приехал решить семейный конфликт, но сам оказался жертвой.

В июле этого года сотрудникам полиции поступил сигнал о том, что в одной из городских семей происходит семейно-бытовой конфликт. Они выехали на место, чтобы разобраться в происходящем. Дверь полицейским открыла женщина, которая находилась под влиянием употребленного алкоголя и отказалась давать прибывшим какие-то пояснения. Более того – женщина спровоцировала конфликт.

-Она дернула участкового уполномоченного за форменную рубашку, порвав ее, расцарапала ему лицо, - рассказали в СУ СК по Кемеровской области. - Сотрудниками полиции злоумышленница была задержана и доставлена в отделение для дальнейшего разбирательства.

Свою вину женщина признала и сотрудничала со следствием. В виде наказания суд назначил ей штраф – 5000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU