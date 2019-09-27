2019-09-27T13:57:56+03:00
Происшествия

В Белове пьяная женщина расцарапала полицейскому лицо

Страж правопорядка приехал решить семейный конфликт, но сам оказался жертвой
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
В Белове пьяная женщина расцарапала полицейскому лицоВ Белове пьяная женщина расцарапала полицейскому лицоФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Белове пьяная женщина расцарапала полицейскому лицо. Страж правопорядка приехал решить семейный конфликт, но сам оказался жертвой.

В июле этого года сотрудникам полиции поступил сигнал о том, что в одной из городских семей происходит семейно-бытовой конфликт. Они выехали на место, чтобы разобраться в происходящем. Дверь полицейским открыла женщина, которая находилась под влиянием употребленного алкоголя и отказалась давать прибывшим какие-то пояснения. Более того – женщина спровоцировала конфликт.

-Она дернула участкового уполномоченного за форменную рубашку, порвав ее, расцарапала ему лицо, - рассказали в СУ СК по Кемеровской области. - Сотрудниками полиции злоумышленница была задержана и доставлена в отделение для дальнейшего разбирательства.

Свою вину женщина признала и сотрудничала со следствием. В виде наказания суд назначил ей штраф – 5000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ни царапинки: новокузнечанин упал с четвертого этажа и остался жив
Клиенты Россельхозбанка смогут получать и отправлять денежные переводы по номеру мобильного телефона
В Кузбассе появится «Павильон древних погребений»
Россельхозбанк обновил мобильный банк для бизнеса
Внимание водителям: в Кемерове перекроют улицу Весеннюю
Ехал слишком быстро: на кузбасской трассе перевернулся автомобиль
Затаил обиду: кемеровчанин с ножом подкараулил экс-супругу в подъезде
Николай Валуев научит кузбассовцев играть в футгольф
Ради нескольких мешков шишек кузбассовец спилил девять кедров
Кованое вишневое дерево кузбассовцы просят установить в Кемерове
НЛО над Кузбассом: житель Междуреченска сделал любопытные кадры
Цифровой детский сад за 171 миллион рублей открылся в Кузбассе
Кузбассовцы не хотят видеть на прилавках одинокую вафельку
Новая остановка общественного транспорта появится в Кемерове
Жительница Киселевска захотела легких денег и потеряла 2 миллиона рублей
Самая холодная ночь: в Кузбассе температура опустилась до -5 градусов