2019-09-27T14:56:41+03:00
Общество

В Кузбассе появится «Павильон древних погребений»

Это обновленная экспозиция в музее-заповеднике «Томская писаница»
Ирина АВТУШКО
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В Кузбассе появится обновленный «Павильон древних погребений» - экспозиция музея-заповедника «Томская писаница»В Кузбассе появится обновленный «Павильон древних погребений» - экспозиция музея-заповедника «Томская писаница»
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В Кузбассе появится обновленный «Павильон древних погребений» - экспозиция музея-заповедника «Томская писаница». Место, где ранее размещались уникальные экспонаты, требовало серьезных изменений.

Экспозиция была создана в музее-заповеднике еще в 1994 году и до сих пор не менялась. При этом весной талые воды ее подтапливали, экспозиционные решения устарели, а сама она стала недоступной для маломобильных людей.

Решение о приведении «Томской писаницы» к мировым музейным стандартам было принято губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым в конце 2018 году – обновить и самое здание, и экспозицию. Оригинальные инженерные и выставочные решения нашлись буквально через пару месяцев.

Что касается технических работ, то в музее проложили новые системы водоотвода, а в павильоне подняли пол, обновили стены и потолок. Погребения укрыли уникальными всепогодными саркофагами – так они будут доступней для посетителей.

-Система показа изменилась принципиально – сейчас это графические реконструкции погребений в цвете, специальная система освещения, новые информационные лайтбоксы, - рассказали в администрации области. - Обзор погребений – 360 градусов. Теперь появилась возможность работать со всей группой сразу (до 20 человек). Обновленная экспозиция теперь доступна для людей с ограниченными возможностями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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