СЕГОДНЯ 15:05 2019-09-27T15:05:55+03:00

Ни царапинки: новокузнечанин упал с четвертого этажа и остался жив Фото: Иван ВИСЛОВ

После падения с балкона жителю Новокузнецка не пришлось оказывать медицинскую помощь

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В одном из многоэтажных домов города Новокузнецка произошло ЧП. Здесь с высоты четвертого этажа упал мужчина.

Чрезвычайное происшествие случилось в одном из многоквартирных домов на улице Горьковской города Новокузнецка. Здесь с балкона четвертого этажа упал мужчина. Очевидцы несчастного случая тут же вызвали бригаду скорой помощи. Врачи доставили 28-летнего потерпевшего в больницу. Первое, на что обратили внимание медики – что мужчина находится в состоянии сильного алкогольного опьянения. И только потом выяснилось, что при падении с высоты четвертого этажа он не получил никаких телесных повреждений.

Как сообщает Правоохранительный портал Кузбасса, в настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU