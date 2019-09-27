Россельхозбанк отменил для фермеров комиссию за снятие наличных во всех банкоматах страны

СЕГОДНЯ 18:04 2019-09-27T18:04:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов и Президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов (АККОР) Владимир Плотников провели очередную встречу, в ходе которой обсудили поддержку российских фермеров и возможные меры по усовершенствованию специализированных банковских продуктов для малого бизнеса на селе.

В результате конструктивного взаимодействия Россельхозбанком была разработана серия продуктов «Деньги для дела» для членов АККОР. Продуктовая линейка представлена кредитом для юридических лиц на проведение сезонных работ до 5 млн руб. по льготной ставке 4,5%, который при поручительстве ассоциации выдается в упрощенном режиме, а также розничный кредит до 1 млн руб.

Для того, чтобы фермеры могли в полном объеме использовать преимущества дистанционного банковского обслуживания Россельхозбанк выпустил специальную банковскую карту с уникальным дизайном для членов АККОР. Держатели таких карт получают дополнительную выгоду, возвращая кэшбэк до 10% при совершении покупок, могут участвовать в программе лояльности платежной системы «Мир», а также имеют льготный период кредитования по карте до 55 дней. Такую обновленную карту для членов АККОР на базе платежной системы «Мир» Борис Листов вручил Владимиру Плотникову.

Партнерский материал