2019-09-27T18:04:02+03:00
Экономика

Россельхозбанк отменил для фермеров комиссию за снятие наличных во всех банкоматах страны

Для работников агропромышленного комплекса выпустили специальную карту с уникальным дизайном
Яков КРЫМСКИЙ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов и Президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов (АККОР) Владимир Плотников провели очередную встречу, в ходе которой обсудили поддержку российских фермеров и возможные меры по усовершенствованию специализированных банковских продуктов для малого бизнеса на селе.

В результате конструктивного взаимодействия Россельхозбанком была разработана серия продуктов «Деньги для дела» для членов АККОР. Продуктовая линейка представлена кредитом для юридических лиц на проведение сезонных работ до 5 млн руб. по льготной ставке 4,5%, который при поручительстве ассоциации выдается в упрощенном режиме, а также розничный кредит до 1 млн руб.

Для того, чтобы фермеры могли в полном объеме использовать преимущества дистанционного банковского обслуживания Россельхозбанк выпустил специальную банковскую карту с уникальным дизайном для членов АККОР. Держатели таких карт получают дополнительную выгоду, возвращая кэшбэк до 10% при совершении покупок, могут участвовать в программе лояльности платежной системы «Мир», а также имеют льготный период кредитования по карте до 55 дней. Такую обновленную карту для членов АККОР на базе платежной системы «Мир» Борис Листов вручил Владимиру Плотникову.

Партнерский материал

Еще больше материалов по теме: «Экономика: банки»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ни царапинки: новокузнечанин упал с четвертого этажа и остался жив
Клиенты Россельхозбанка смогут получать и отправлять денежные переводы по номеру мобильного телефона
В Кузбассе появится «Павильон древних погребений»
В Белове пьяная женщина расцарапала полицейскому лицо
Россельхозбанк обновил мобильный банк для бизнеса
Внимание водителям: в Кемерове перекроют улицу Весеннюю
Ехал слишком быстро: на кузбасской трассе перевернулся автомобиль
Затаил обиду: кемеровчанин с ножом подкараулил экс-супругу в подъезде
Николай Валуев научит кузбассовцев играть в футгольф
Ради нескольких мешков шишек кузбассовец спилил девять кедров
Кованое вишневое дерево кузбассовцы просят установить в Кемерове
НЛО над Кузбассом: житель Междуреченска сделал любопытные кадры
Цифровой детский сад за 171 миллион рублей открылся в Кузбассе
Кузбассовцы не хотят видеть на прилавках одинокую вафельку
Новая остановка общественного транспорта появится в Кемерове
Жительница Киселевска захотела легких денег и потеряла 2 миллиона рублей
Самая холодная ночь: в Кузбассе температура опустилась до -5 градусов