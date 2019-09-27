Россельхозбанк отменил для фермеров комиссию за снятие наличных во всех банкоматах страны
Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов и Президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов (АККОР) Владимир Плотников провели очередную встречу, в ходе которой обсудили поддержку российских фермеров и возможные меры по усовершенствованию специализированных банковских продуктов для малого бизнеса на селе.
В результате конструктивного взаимодействия Россельхозбанком была разработана серия продуктов «Деньги для дела» для членов АККОР. Продуктовая линейка представлена кредитом для юридических лиц на проведение сезонных работ до 5 млн руб. по льготной ставке 4,5%, который при поручительстве ассоциации выдается в упрощенном режиме, а также розничный кредит до 1 млн руб.
Для того, чтобы фермеры могли в полном объеме использовать преимущества дистанционного банковского обслуживания Россельхозбанк выпустил специальную банковскую карту с уникальным дизайном для членов АККОР. Держатели таких карт получают дополнительную выгоду, возвращая кэшбэк до 10% при совершении покупок, могут участвовать в программе лояльности платежной системы «Мир», а также имеют льготный период кредитования по карте до 55 дней. Такую обновленную карту для членов АККОР на базе платежной системы «Мир» Борис Листов вручил Владимиру Плотникову.
Партнерский материал
Еще больше материалов по теме: «Экономика: банки»