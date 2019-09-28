2019-09-28T07:15:38+03:00
Спорт

Новокузнечане сыграют в регби с командой Красноярска

Матч состоится 29 сентября на стадионе «Регби»
Екатерина РОМАНОВА
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Новокузнечане сыграют в регби с командой Красноярска. ФОТО: РК "Металлург"Новокузнечане сыграют в регби с командой Красноярска. ФОТО: РК "Металлург"
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В Новокузнецке в воскресенье, 29 сентября, состоится матч по регби. В спортивном поединке сойдутся новокузнецкая команда «Металлург» и «Красный Яр» из Красноярска.

В матче, который будет проходить на новокузнецком стадионе, новокузнечанам предстоит сразиться с одним из самых титулованных клубов страны. «Красный Яр» в этом году подтверждает свой статус и в настоящее время занимает второе место в турнирной таблице с 48 очками, набранными в 12 матчах. У «Металлурга результаты пока несколько скромнее: лишь 14 баллов в 12 матчах и 6-7 позиция в таблице.

Матч с красноярцами станет для новокузнечан третьим в этом сезоне. В первых двух победа осталась за «Красным Яром». А вот кто победит в этот раз, станет ясно в воскресенье. Начало матча в 16.00 на стадионе «Регби» (Ленина, 103). Вход свободный.

К слову, после матча с «Красным Яром» новокузнечане сыграют с «Кубанью», а после этого в чемпионате России начнется плей-офф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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