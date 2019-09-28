Нетрезвый водитель в Новокузнецке сбил двух пешеходов и скрылся

СЕГОДНЯ 08:16 2019-09-28T08:16:53+03:00

После этого он попал еще в одно ДТП

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Автомобилист, сбивший двух пешеходов и скрывшийся с места ДТП, в скором времени предстанет перед судом. Примечательно, что в момент аварии он находился в нетрезвом состоянии.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в октябре 2018 года. В тот день по Притомскому шоссе ехал новокузнечанин на автомобиле Suzuki Aerio. В районе остановки общественного транспорта он совершил наезд на двух пешеходов, которые шли по обочине. Выяснять, что стало с пострадавшими от его действий мужчиной и женщиной он не стал, а попросту скрылся с места ДТП. Вскоре на место прибыли сотрудники ДПС и бригада скорой помощи – оба пострадавших получили серьезные травмы. Как оказалось, пешеходы не видели автомобиля, так как он двигался сзади, однако направление, куда он уехал, указали.

Сотрудники ДПС отправились на поиск водителя и вскоре увидели в кювете иномарку. На ней оказались характерные для ДТП повреждения. Водитель же, 38-летний новокузнечанин, был нетрезв.

- В настоящее время собранные материалы направлены на рассмотрение в суд. Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве максимального наказания два года лишения свободы, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - За оставление места ДТП фигурант уже лишен права управления транспортным средством сроком на 12 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU