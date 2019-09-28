В Кировском районе Кемерова экстренно отремонтировали дорогу

СЕГОДНЯ 09:02 2019-09-28T09:02:27+03:00

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Жители Кемерово обратились к главе города Илье Середюку с просьбой отремонтировать участок дороги в Кировском районе. Новое дорожное покрытие появилось на лице Халтурина.

Об этом Илья Середюк сообщил на своей странице в социальной сети в традиционной рубрике «Кемерово. Неделя». Он рассказал, что местные жители попросили отремонтировать участок проезжей части по улице Халтурина от дома №7 до шоссе Егорово. Специалисты не только отремонтировали дорожную одежду и восстановили систему коммуникации, но и благоустроили близлежащую территорию: высадили траву, цветы и деревья.

Пользователи сети заметили, что город действительно преображается, а способствует этому открытое взаимодействия мэра и жителей Кемерова. Да и сам Илья Середюк отмечает, что регулярно работает с обращениями граждан. Каждый желающий может прийти в приемную со своим вопросом и проблемой, которая будет рассмотрена и, если это требуется, решена.

ИСТОЧНИК KP.RU