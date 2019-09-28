В Кемеровском районе появится большой детский комбинат

СЕГОДНЯ 09:15 2019-09-28T09:15:19+03:00

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В Кемеровском районе появится новый детский комбинат. Сейчас уже проходят первые подготовительные работы – специалисты копают котлован и устанавливают фундамент.

Глава города Илья Середюк на свой странице в социальной сети в традиционной рубрике «Кемерово. Неделя» рассказал о встречи с жителями жилого района Ягуновский. По просьбе местных жителей здесь начались строительные работы по возведению детского комбината.

Кроме того, в районе отремонтируют улицы Белозерную и Баха. К реставрации приступят уже в следующем году, когда наступит строительный сезон, чтобы покрытие как можно дольше оставалось целым.

Также по просьбе жителей, в Ягуновке установят десять новых детских комплексов. По словам Ильи Середюка, в районе уже есть одна такая игровая зона, однако этого недостаточно, ведь детям нужно больше места, пространства и возможностей.

– Очень много ребятишек сразу нахлынуло. Вместе с родителями они начали играть, этого комплекса сразу стало не хватать на всех. И во время встречи с жителями нас попросили установить несколько дополнительных локаций, - замечает глава города.

ИСТОЧНИК KP.RU