Автобус с пассажирами врезался столб на остановке в Кемерове

СЕГОДНЯ 10:48 2019-09-28T10:48:37+03:00

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В Кемерове водитель маршрутного автобуса отвлекся на подсчет сдачи и не уследил за дорогой. В результате автобус врезался в столб.

Дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса случилось рядом с остановочным павильоном на улице Бабенко в субботу, 28 сентября, в 07.10. очевидцы сообщают о том, что маршрутка врезалась в столб, который находился рядом с остановочным павильоном.

- Водитель считал сдачу и не проконтролировал руль. Пострадавших нет, скорость маленькая была, - написал один из очевидцев в соцсети и разместил фотографию с места ДТП.

Подписчики тут же отметили, что водителям не следует рассчитывать пассажиров во время движения автобуса, так как это отвлекает их от дороги. Горожане отмечают, что это лучше делать, пока автобус находится на остановке, во время посадки или высадки. Или вообще в каждый автобус посадить по кондуктору.

ИСТОЧНИК KP.RU