В Новокузнецке появятся электробусы за 38 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 14:18 2019-09-28T14:18:42+03:00

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В Новокузнецке поступят два электробуса нового типа. Общая стоимость городского транспорта – 38 миллионов рублей.

Соответствующие документы администрация Новокузнецка опубликовала на портале госуслуг. Тендер предполагает финансовую аренду на приобретение электробусов .

В северную столицу Кузбасса поступят электробусы большой вместимости, категории М3, I класса, с увеличенным автономным ходом. Эти машины способны проехать около 30 километров без подключения к контактной сети. Они комфортны для всех пассажиров, в том числе и для мам с колясками и инвалидов. В электробусах предусмотрено видеонаблюдение, а также Wi-Fi и не менее четырех модулей с разъемами USB для зарядки телефона. Стартовая цена госконтракта в настоящий момент составляет более 37,6 миллиона рублей.

Отметим, в тендере указано, что заявки продолжат принимать до 30 сентября. Деньги на покупку нового общественного транспорта будут выделены из бюджета Новокузнецкого городского округа на 2019, 2020 год и 2021 годы

ИСТОЧНИК KP.RU