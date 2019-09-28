2019-09-28T16:56:36+03:00
Происшествия

В Кемерове одну и ту же машину похитили два раза за ночь

Один из злоумышленников торопился на любовное свидание
ЯНА ПОПОВА
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В Кемерове одну и ту же машину похитили два раз за ночьВ Кемерове одну и ту же машину похитили два раз за ночьФото: Кирилл ЧАЩИН
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В Кемерове одну и ту же машину похитили два раз за ночь. Так один из угонщиков торопился на любовное свидание.

В полицию обратился житель Кедровки. Он рассказал, что у него пропал автомобиль марки Daewoo Nexia. Стоимость машины – почти 200 тысяч рублей. На его взгляд, преступниками могли быть друзья, которые в день угона остались ночевать в его доме.

Сотрудники правоохранительных органов подтвердили эту версию. Они выяснили, что после того, как хозяин уснул, злоумышленники взяли мобильный телефон хозяина и ключи от автомобиля. Мужчины на угнанной машине добрались до ближайшего ломбарда и продали телефон. Затем вернули транспорт на место, а ключи оставили в замке зажигания.

Однако один из приятелей решил вернуться и вновь воспользоваться чужим автомобилем. На нем мужчина поехал на любовное свидание к своей девушке, живущей в Кемеровском районе. Прибыв на нужное место, он бросил угнанную машину в лесу.

– Сейчас в отношении задержанных возбуждено сразу два уголовным дела: их обвиняют в угоне и краже автомобиля. Мужчинам грозит до пяти лет лишения свободы. Автомобиль сотрудники полиции изъяли и вернули законному владельцу, – комментируют в ГУ МВД по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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