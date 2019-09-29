СЕГОДНЯ 09:26 2019-09-29T09:26:17+03:00

В ночь на понедельник в Кузбассе ожидаются морозы до -5 градусов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Изменить размер текста: A A

Специалисты Кемеровского гидрометцентра рассказали, какая погода ждет кузбассовцев в понедельник. В ночь первого рабочего дня прогнозируются морозы до – 5 градусов.

30 сентября по области ночью ожидается -5…0 градусов, днем столбики термометра поднимутся до +5…+10 градусов. В этот день будет дуть западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Также в отдельных районах ожидаются небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега.

ИСТОЧНИК KP.RU