2019-09-29T11:22:48+03:00
Общество

В Кемерове открыт проезд по кольцу на проспекте Химиков

Вместе с тем строительство дорожного объекта еще продолжается
Ирина АВТУШКО
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В Кемерове открыт проезд по кольцу на проспекте Химиков.ФОТО: Илья Середюк/ InstagramВ Кемерове открыт проезд по кольцу на проспекте Химиков.ФОТО: Илья Середюк/ Instagram
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В Кемерове открыт проезд по кольцу на проспекте Химиков. Однако строительство магистрали все еще продолжается.

О том, что по кольцевой развязке на пересечении проспекта Химиков и проспекта Комсомольского, уже могут передвигаться автовладельцы, сообщил на своей официальной странице в Instagram мэр города Илья Середюк.

- Мы говорили, что проезд по части кольца будет возможным, что и сделано. А строительство еще продолжится, - рассказал градоначальник.

Напомним, что изначально проезд планировалось открыть 28 сентября, но произошло это на день позже. Сейчас продолжается строительство участка проспекта Химиков и кольцевых развязок со стороны деревни Сухово и Комсомольского проспекта. Полностью все запланированные мероприятия завершатся в октябре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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