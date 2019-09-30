В кемеровской школе неизвестный снес забор
В Лесной Поляне - одном из районов Кемерова, неизвестный водитель снес забор школы. Инцидент произошел в воскресенье, 29 сентября.
Как сообщили очевидцы, авария случилась рядом со школой на проспекте Михайлова, виновник поспешил скрыться с места происшествия.
«Сегодня ночью кто-то въехал в ограду 85-й школы, смял ее, докатив до стадиона», - говорится в паблике «Лесная Поляна Кемерово».
Там же автор поста призвал неравнодушных граждан звонить в местное теруправление либо директору школы.
На данный момент правоохранительные органы устанавливают личность злоумышленника.
ИСТОЧНИК KP.RU