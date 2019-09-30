СЕГОДНЯ 05:20 2019-09-30T05:45:40+03:00

В кемеровской школе неизвестный снес забор.ФОТО:"Лесная Поляна в Кемерове"/ vk.com

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В Лесной Поляне - одном из районов Кемерова, неизвестный водитель снес забор школы. Инцидент произошел в воскресенье, 29 сентября.

Как сообщили очевидцы, авария случилась рядом со школой на проспекте Михайлова, виновник поспешил скрыться с места происшествия.

«Сегодня ночью кто-то въехал в ограду 85-й школы, смял ее, докатив до стадиона», - говорится в паблике «Лесная Поляна Кемерово».

Там же автор поста призвал неравнодушных граждан звонить в местное теруправление либо директору школы.

На данный момент правоохранительные органы устанавливают личность злоумышленника.

ИСТОЧНИК KP.RU