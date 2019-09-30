2019-09-30T07:30:42+03:00
Происшествия

В Кузбассе осудили ветеринара-коррупционера

Он получил взятку в размере 367 тысяч рублей
ЯНА ПОПОВА
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В Кузбассе осудили ветеринара-коррупционераВ Кузбассе осудили ветеринара-коррупционераФото: Иван МАКЕЕВ
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В Кузбассе осудили мужчину, заведующего ветеринарной клиникой. Он брал взятки с коммерческих организаций. Общая сумма – 367 тысяч рублей.

В Новокузнецке заведующий ветеринарным пунктом брал взятки за неоказание помощи животным. Заказчиком была коммерческая организация. Общая сумма, которую получил мужчина, равнялась 367 тысячам рублей. Однако во время расследования ветеринар вернул 49 тысяч рублей.

– Полученные деньги имеют коррупционную природу и являются доходом, полученным преступным путем. Поэтому Новокузнецкий районный суд полностью удовлетворил требования прокурора и взыскал с осужденного 318 тысяч рублей в доход государства, – комментируют в областной прокуратуре.

Отметим, ранее мужчина был осужден по статье «Получение должностным лицом взятки в крупном размере». Сейчас он обязан полностью вернуть незаконно полученные средства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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