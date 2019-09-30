Дорогой подарок: вместо алиментов кузбассовец вручил ребенку Mercedes-Benz
Житель Новокузнецка не хотел платить алименты собственной дочери. К совершеннолетию девушки накопился существенный долг, и тогда мужчина вынужден был подарить ей автомобиль.
В течение нескольких лет житель города Новокузнецка отказывался платить алименты дочери. Пока он был трудоустроен, деньги удерживались из его заработной платы. Позже должнику ограничили право выезда за пределы России и на регистрационные действия в отношении транспортных средств. Однако и это не помогло.
К моменту совершеннолетия девушки накопился солидный долг в 675 тысяч рублей – об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области. Мужчина добровольно отказывался его гасить, однако на встречу с приставами приехал на автомобиле Mercedes-Benz M-Class ML 35. Машину арестовали. В результате девушка, которая не видела от отца алиментов, на совершеннолетие получила подарок – автомобиль.
ИСТОЧНИК KP.RU