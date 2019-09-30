СЕГОДНЯ 08:41 2019-09-30T08:41:42+03:00

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Курьезное ДТП произошло в минувшие выходные в Новокузнецке. Здесь на подземной парковке ТРЦ «Планета» иномарка врезалась в столб.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/734890" frameborder="0"></iframe> Иномарка врезалась в столб на подземной парковке в кузбасском городе.Видео: Instagram, nvkzdtp

Очевидцы сняли на видео и выложили в сеть последствия дорожно-транспортного происшествия, которое случилось в Новокузнецке в субботу, 28 сентября. Здесь иномарка врезалась в одну из бетонных колонн. От удара автомобиль Honda Civic получил повреждения, однако ДТП обошлось без пострадавших. На месте работали сотрудники МЧС и полиции.

Подписчики группы nvkzdtp в Instagram в большинстве своем были удивлены, как можно было не заметить колонну, коих на парковке немало. «Столб выскочил на красный?» - в шутку предположил один из подписчиков. Другой в изумлении написал: «Даже такое возможно?!» И лишь один из пользователей встал на защиту горе-водителя: он заявил, что на парковке довольно скользкий пол, и именно это могло стать причиной ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU