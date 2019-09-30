2019-09-30T08:41:42+03:00
Происшествия

Иномарка врезалась в столб на подземной парковке в кузбасском городе

ДТП на парковке в ТРЦ попало на видео [видео]
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Иномарка врезалась в столб на подземной парковке в кузбасском городе. ФОТО: кадр видео Instagram/nvkzdtpИномарка врезалась в столб на подземной парковке в кузбасском городе. ФОТО: кадр видео Instagram/nvkzdtp
Изменить размер текста:

Курьезное ДТП произошло в минувшие выходные в Новокузнецке. Здесь на подземной парковке ТРЦ «Планета» иномарка врезалась в столб.

Иномарка врезалась в столб на подземной парковке в кузбасском городе.Видео: Instagram, nvkzdtp

Очевидцы сняли на видео и выложили в сеть последствия дорожно-транспортного происшествия, которое случилось в Новокузнецке в субботу, 28 сентября. Здесь иномарка врезалась в одну из бетонных колонн. От удара автомобиль Honda Civic получил повреждения, однако ДТП обошлось без пострадавших. На месте работали сотрудники МЧС и полиции.

Подписчики группы nvkzdtp в Instagram в большинстве своем были удивлены, как можно было не заметить колонну, коих на парковке немало. «Столб выскочил на красный?» - в шутку предположил один из подписчиков. Другой в изумлении написал: «Даже такое возможно?!» И лишь один из пользователей встал на защиту горе-водителя: он заявил, что на парковке довольно скользкий пол, и именно это могло стать причиной ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Банк УРАЛСИБ в Кемерове принял участие в мероприятии по повышению финансовой грамотности
В Кузбассе семейные стартаперы получат до полумиллиона рублей
В Кузбассе из-за печки загорелся частный дом
Дорогой подарок: вместо алиментов кузбассовец вручил ребенку Mercedes-Benz
В Кузбассе осудили ветеринара-коррупционера
Частная пилорама сгорела ночью в Кузбассе
Легковушка врезалась в дорожный каток на кузбасской трассе
Из-за долгов кузбасское предприятие лишилось БелАЗа, экскаваторов и четырех тонн угля
В кемеровской школе неизвестный снес забор
BrainStorm выступит с концертами в Новокузнецке и Кемерове
Снова тряхнуло: в Кузбассе произошло промышленное землетрясение
Участники популярной группы отравились кемеровскими устрицами
Старо как мир: псевдобанкир обманул пенсионерку из Белова
За сбыт наркотиков в крупном размере юный междуреченец пойдет под суд
В Кемерове открыт проезд по кольцу на проспекте Химиков
Григорий Лепс побывал с концертами в Кемерове и Новокузнецке
В ночь на понедельник в Кузбассе ожидаются морозы до -5 градусов