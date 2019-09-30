2019-09-30T09:47:49+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Банк УРАЛСИБ в Кемерове принял участие в мероприятии по повышению финансовой грамотности

На семинаре специалисты рассказали о финансовых, страховых и инвестиционных инструментах, а также программах лояльности банка и Национальной платежной системы «МИР»
Яков КРЫМСКИЙ
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ПАО «БАНК УРАЛСИБ» регулярно участвует в мероприятиях по повышению финансовой грамотности для различных возрастных и социальных групп.ФОТО: Банк "УРАЛСИБ"ПАО «БАНК УРАЛСИБ» регулярно участвует в мероприятиях по повышению финансовой грамотности для различных возрастных и социальных групп.ФОТО: Банк "УРАЛСИБ"
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Банк УРАЛСИБ принял участие в проекте по повышению финансовой грамотности в Кузбассе – «Региональной школе финансового просвещения», организованном КемГУ и кемеровским отделением ЦБ РФ.

Директор по управлению продажами Банка УРАЛСИБ Татьяна Солдатова провела семинар, в ходе которого рассказала о финансовых, страховых и инвестиционных инструментах, а также программах лояльности Банка и Национальной платежной системы «МИР».

Руководитель группы ипотечного кредитования УРАЛСИБа Людмила Дзырина выступила с докладом о программе господдержки молодых семей и об ипотечных продуктах Банка. Особый интерес аудитории вызвала тема оформления межрегиональных сделок при покупке недвижимости.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» регулярно участвует в мероприятиях по повышению финансовой грамотности для различных возрастных и социальных групп. Кроме того, для предпринимателей в Банке создан «Университет бизнеса» - образовательный проект, позволяющий бизнесменам бесплатно получать необходимые знания для развития своего дела.

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