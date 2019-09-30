Администрации Кемерова выписали штраф из-за плохих дорог

СЕГОДНЯ 11:10 2019-09-30T12:14:00+03:00

Она выплатит 100 тысяч рублей в пользу государства

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Кемеровская администрация выплатит штраф в размере 100 тысяч рублей за плохое состояние дорог. Решение принял Центральный районный суд города.

После вынесения приговора власти обжаловали судебное решение. Они утверждают, что за качеством дорог и обеспечением безопасности дорожного движения должны следить дорожные организации, а администрация лишь выступает в роли заказчика.

Однако Центральный районный суд оставил в силе решение мирового судьи о назначении штрафа. Эксперты посчитали, что власти не заметили и вовремя не устранили занижение обочины, не отделенной от проезжей части бордюром. Это значительно сказалось на качестве дороги.

«Имеющиеся задания и дополнительные задания на выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и элементов обустройства автомобильных дорог в различных районах города Кемерово не влияют на наличие вины юридического лица в совершении указанного правонарушения», - значится в материалах судебного решения.

Теперь администрация Кемерова будет обязана выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей и впредь будет следить за состоянием дорожного покрытия, а также качеством выполнения ремонтных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU