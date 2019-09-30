Найди леопарда: кузбассовцы пытаются решить фотозагадку из интернета

СЕГОДНЯ 11:31 2019-09-30T12:43:33+03:00

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Кузбассовцы ломают головы и глаза, пытаясь найти на картинке леопарда. Он там точно есть, вот только увидеть его могут не все. По крайней мере - не с первого взгляда.

Пользователи соцсетей заинтригованы новой фотозагадкой. На снимке, который опубликовала Bella Lack, где-то лежит леопард. Но он настолько хорошо замаскировался, что найти его довольно сложно.

«Мне только что прислали это фото и попросили найти леопарда. Я была уверена, что это какая-то шутка… пока не обнаружила леопарда. А вы можете его найти?» - подписала картинку автор поста.

Пользователи тут же стали ломать головы, с лупой в руках рассматривая картинку. Одни сдались, так и не сумев разыскать леопарда, другие заподозрили, что хищника нет и никогда не было на картинке, третьи испугались, что это с ними лично что-то не так, раз никак не могут отыскать леопарда.

- Я нашла хищника за три минуты. Правда, пришлось сильно напрячь глаза и даже увеличить картинку, - признается новокузнечанка Татьяна Морозова. - Но подсказывать, где именно он прячется, не буду: иначе пропадет вся интрига.

А вам удалось найти леопарда?

ИСТОЧНИК KP.RU