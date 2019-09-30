В Кузбассе замначальника вагонного депо подозревают в получении взятки в 120 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:14 2019-09-30T13:56:28+03:00

В Кузбассе начальника вагонного депо подозревают в получении взятки в 120 тысяч рублей Фото: Екатерина РОМАНОВА

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Заместитель начальника вагонного депо на одном из предприятий Кузбасса стал подозреваемым по делу о даче взятки. Предполагается, что ему заплатили 120 тысяч рублей за внеочередной ремонт вагонов.

По предварительным данным, в прошлом году заместитель начальника вагонного ремонтного депо договорился с коммерческой фирмой о том, что он признает исправное оборудование аварийным для того, чтобы направить вагоны на внеочередной ремонт в организацию подельника.

С апреля по март 2019 года по договоренности заместитель начальника вагонного ремонтного депо получил от руководителя фирмы более 120 тысяч рублей за совершение незаконных действий в интересах его коммерческой организации.

- Отделом по расследованию особо важных дел Западно-Сибирского следственного управления возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника вагонного ремонтного депо. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - комментируют в Следственном комитете по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU