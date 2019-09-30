В Кузбассе замначальника вагонного депо подозревают в получении взятки в 120 тысяч рублей
Заместитель начальника вагонного депо на одном из предприятий Кузбасса стал подозреваемым по делу о даче взятки. Предполагается, что ему заплатили 120 тысяч рублей за внеочередной ремонт вагонов.
По предварительным данным, в прошлом году заместитель начальника вагонного ремонтного депо договорился с коммерческой фирмой о том, что он признает исправное оборудование аварийным для того, чтобы направить вагоны на внеочередной ремонт в организацию подельника.
С апреля по март 2019 года по договоренности заместитель начальника вагонного ремонтного депо получил от руководителя фирмы более 120 тысяч рублей за совершение незаконных действий в интересах его коммерческой организации.
- Отделом по расследованию особо важных дел Западно-Сибирского следственного управления возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника вагонного ремонтного депо. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - комментируют в Следственном комитете по Кемеровской области.
ИСТОЧНИК KP.RU