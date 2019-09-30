2019-09-30T12:45:23+03:00
Происшествия

Кузбасские подростки вместе с взрослым подельником ограбили два дома

Деньги они потратили на спиртное
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Кузбасские подростки вместе с взрослым подельником ограбили два домаКузбасские подростки вместе с взрослым подельником ограбили два домаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Кузбассе подростки вместе с взрослым подельником ограбили два частных дома. Все вырученные средства они потратили на покупку алкоголя.

В марте этого года 24-летний житель Ижморского района предложил 15-летнему брату ограбить один из домов, а деньги потратить на пикник. Третьим они пригласили 17-летнего знакомого, который состоял на профилактическом учете в полиции.

Вечером они, взяв гвоздодер, отправились на дело. Сломав замок, компания проникла в первый дом. Оттуда кузбассовцы вынесли компьютер и бытовую технику. Сумма ущерба – десять тысяч рублей. Затем они также попали во второй дом, откуда взяли строительный инструмент и бытовую технику, общая стоимость которых семь тысяч рублей.

– Со следствием обвиняемые сотрудничали, вину признали. Сейчас уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище» направлено на рассмотрение в суд, – комментируют в Следственном комитете по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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