Деньги не пахнут: предпринимательница лишилась 40 флаконов туалетной воды

СЕГОДНЯ 05:38 2019-10-01T05:54:34+03:00

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Кемеровчанка - владелица парфюмерного бутика, прибыль магазинчик ей приносит, а вот налоги женщина не платит. Из-за огромных долгов она лишилась 40 флаконов дорогой туалетной воды.

Предпринимательница из Кемерова владеет парфюмерным магазином. Насколько большую прибыль приносит ей магазин, неизвестно, зато известно, что женщина не платит налоги. Она задолжала 370 тысяч рублей и выплачивать их не торопилась. Тогда за дело взялись судебные приставы. Они ознакомили предпринимательницу с решением суда, назвали сроки добровольного погашения задолженности, однако платить женщина отказалась.

Вскоре в бутик еще раз приехали сотрудники УФССП России по Кемеровской области. Только в этот раз они прибыли не вести беседу, а арестовывать имущество. У предпринимательницы арестовали и изъяли 40 флаконов туалетной воды на общую сумму 200 тысяч рублей.

- Теперь у гражданки есть 10 дней для оплаты долга, иначе арестованное имущество будет передано на реализацию. Также к индивидуальному предпринимателю будет применен комплекс мер принудительного взыскания до полного погашения задолженности, - сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU