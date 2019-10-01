Место для нового скейт-парка кемеровчане выберут сами

СЕГОДНЯ 07:57 2019-10-01T08:27:34+03:00

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В 2020 году в областном центре появится новый скейт-парк. Его место пока не определено: это предстоит сделать самим кемеровчанам.

Уже в следующем году поклонники экстремальных развлечений получат в свое распоряжение место для тренировок - скейт-парк. Где именно он будет находиться, пока неизвестно. Место для будущего парка предстоит выбрать самим кемеровчанам.

Как сообщает пресс-служба администрации города, общественниками совместно с территориальными управлениями определен перечень из восьми территорий, на которых могут быть установлены снаряды для занятий экстремальным видом спорта. Теперь горожанам предстоит выбрать и проголосовать за одно из них:

- Кузбасский парк;

- территория у школы № 78;

- земельный участок, расположенный в границах улиц Спартака - Халтурина - Инициативная;

- сквер Дружбы народов;

- сквер на улице Пионер;

- сквер на улице Новогодней;

- парк Победы в жилом районе Промышленновский;

- территория западнее дома № 20/2 по Осеннему бульвару.

Сделать выбор и проголосовать можно с 1 по 31 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU