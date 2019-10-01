Место для нового скейт-парка кемеровчане выберут сами
В 2020 году в областном центре появится новый скейт-парк. Его место пока не определено: это предстоит сделать самим кемеровчанам.
Уже в следующем году поклонники экстремальных развлечений получат в свое распоряжение место для тренировок - скейт-парк. Где именно он будет находиться, пока неизвестно. Место для будущего парка предстоит выбрать самим кемеровчанам.
Как сообщает пресс-служба администрации города, общественниками совместно с территориальными управлениями определен перечень из восьми территорий, на которых могут быть установлены снаряды для занятий экстремальным видом спорта. Теперь горожанам предстоит выбрать и проголосовать за одно из них:
- Кузбасский парк;
- территория у школы № 78;
- земельный участок, расположенный в границах улиц Спартака - Халтурина - Инициативная;
- сквер Дружбы народов;
- сквер на улице Пионер;
- сквер на улице Новогодней;
- парк Победы в жилом районе Промышленновский;
- территория западнее дома № 20/2 по Осеннему бульвару.
Сделать выбор и проголосовать можно с 1 по 31 октября.
ИСТОЧНИК KP.RU