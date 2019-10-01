В Кузбассе девятый месяц не могут найти молодого мужчину
Житель Новокузнецка ушел из дома 15 января
В Кузбассе девятый месяц не могут найти молодого мужчину.ФОТО: Поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт"
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В Кузбассе девятый месяц не могут найти 36-летнего мужчину. Житель Новокузнецка Антон Гайдуков ушел из дома 15 января 2019 года и до сих пор его местонахождение неизвестно.
Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, среднего телосложения, волосы русые, глаза карие.
К сожалению, нет информации о том, в какой одежде на момент исчезновения находился мужчина.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» просят сообщить по телефону: 8-800-700-54-52.
ИСТОЧНИК KP.RU