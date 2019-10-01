СЕГОДНЯ 11:26 2019-10-01T12:05:37+03:00

Победитель конкурса на лучшее фото Парка Ангелов в Кемерове получит 70 тысяч рублей Фото: Лариса МАРУЦАК

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В Кузбассе стартовал фотоконкурс «Парк пяти сезонов» на лучший снимок недавно построенного памятного места - парка Ангелов. Победитель конкурса получит солидный приз - 70 тысяч рублей.

Согласно положению о конкурсе, работы участников будут приниматься с 30 сентября по 30 ноября 2019 года включительно. Чтобы стать участником, нужно разместить фотографию на странице своего профиля в социальной сети Instagram, соответствующую тематике конкурса. Также в описании фотографии участник должен разместить хэштег: #паркангелов_осень.

Как отметили организаторы, в течение всего периода проведения конкурса профиль участника должен быть открыт для всеобщего просмотра. Участвовать можно неограниченное количество раз. Победителя выберут по наибольшему числу лайков.

Итоги конкурса «Парк пяти сезонов» подведут в период с 1 по 3 декабря, а до 5 декабря на сайте департамента культуры Кемеровской области публично объявят об итогах.

С 5 по 10 декабря победителям вручат призы. Главный приз - 70 тысяч рублей, награда за второе место - 50 тысяч, обладателю «бронзового места» достанется 30 тысяч рублей.

Напомним, парк открылся 15 сентября 2019 года. Он был построен по проекту Джона Кэлвина Вайдмана на месте, где находился торговый центр «Зимняя вишня».

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ИСТОЧНИК KP.RU