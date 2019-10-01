2019-10-01T13:22:00+03:00
Общество

На кемеровской набережной откроют прозрачное кафе

Здание планируется сделать трехэтажным
Яна ПОПОВА
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На кемеровской набережной откроют прозрачное кафе.ФОТО: "Типичный Кемерово"/ vk.comНа кемеровской набережной откроют прозрачное кафе.ФОТО: "Типичный Кемерово"/ vk.com
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На кемеровской набережной откроется магическое кафе. Новое здание в три этажа сможет принять гостей уже в следующем году.

Новое заведение получило название Magic Coffee. Оно разместится напротив ОРПЦ «Орбита», рядом с прогулочной зоной. На месте уже проводятся работы. Начало строительства - 1 октября, а завершение - 30 июня 2020 года.

На анонс нового заведения обратили внимания местные жители. Они опубликовали в Сети фотографии вывески и поинтересовались, что об этом думают другие горожане.

Мнения разделились: одни считают, что новое кафе - излишество, другие рады появлению еще одного культурного пространства, а третьи уверены, что все вложенные в здание средства можно было пустить на ремонт дорог прогулочной зоны.

«Ну наконец-то, на набережной просто невозможно гулять без трехуровнего кафе!» - ехидничают комментаторы.

Отметим, на анонсе заведения размещен примерный макет здания. Кафе запланировано сделать трехэтажным и полностью стеклянным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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