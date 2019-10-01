В Кемерове стартовала выдача социальных проездных

СЕГОДНЯ 13:51 2019-10-01T14:10:20+03:00

Билеты на 2020-2021 годы можно получить в управлении соцзащиты администрации города

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В Кемерове начали выдавать социальные проездные билеты на 2020-2021 годы. Получить их можно в управлении соцзащиты администрации города. Для выдачи нового проездного нужно предоставить оригиналы паспорта и документов, подтверждающих право пользования мерами социальной поддержки.

Для жителей Ягуновки, Пионера, Кедровки, Петровского, Промышленновского и Лесной Поляны будут организованы совместные выезды для выдачи проездных.

Единый социальный проездной билет можно использовать только вместе с документами, которые подтверждают право на льготный проезд. Кроме того, проездной бывает трех видов: коричневого, оранжевого и фиолетового. Каждый из цветов - особая категория льгот пассажира.

Подробную информацию можно получить по телефонам:

Центральный район - 36-46-63;

Заводский район - 75-36-77;

Кировский район - 62-53-19;

Ленинский район - 51-73-19;

Рудничный район - 64-37-07.

Напомним, срок действия единых социальных проездных на 2018–2019 годы заканчивается 31 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU