В Кемерове стартовала выдача социальных проездных
В Кемерове начали выдавать социальные проездные билеты на 2020-2021 годы. Получить их можно в управлении соцзащиты администрации города. Для выдачи нового проездного нужно предоставить оригиналы паспорта и документов, подтверждающих право пользования мерами социальной поддержки.
Для жителей Ягуновки, Пионера, Кедровки, Петровского, Промышленновского и Лесной Поляны будут организованы совместные выезды для выдачи проездных.
Единый социальный проездной билет можно использовать только вместе с документами, которые подтверждают право на льготный проезд. Кроме того, проездной бывает трех видов: коричневого, оранжевого и фиолетового. Каждый из цветов - особая категория льгот пассажира.
Подробную информацию можно получить по телефонам:
Центральный район - 36-46-63;
Заводский район - 75-36-77;
Кировский район - 62-53-19;
Ленинский район - 51-73-19;
Рудничный район - 64-37-07.
Напомним, срок действия единых социальных проездных на 2018–2019 годы заканчивается 31 декабря.
ИСТОЧНИК KP.RU