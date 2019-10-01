Разница в одной букве: через подставную фирму кузбасский бухгалтер украла 3 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 15:01 2019-10-01T15:01:12+03:00

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В Кузбассе будут судить главного бухгалтера одной из фирм, которая похитила 3 миллиона рублей. Женщина присваивала себе средства в течение нескольких лет.

55-летняя жительница Белово, используя свое положение, решила разбогатеть незаконным способом. Будучи главным бухгалтером предприятия по изготовлению безалкогольных напитков, она знала названия основных фирм-поставщиков компании, и в одном из них заменила букву. Таким образом, обвиняемая создала фирму-клон, которую в дальнейшем включала в бухгалтерские домкументы на оплату якобы оказанных услуг.

-Тем самым она маскировала такие операции под перевод денежных средств реальному поставщику, - рассказали в СУ СК по Кемеровской области. - В течение нескольких лет по такой схеме главный бухгалтер похитила около 3 миллионов рублей.

Во время следствия причастность женщины к преступлению была доказана. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Беловский городской суд. Женщине грозит до 10 лет тюрьмы. Также потерпевшая сторона подала гражданский иск на возмещение ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU