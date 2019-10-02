Мэр Новокузнецка показал жителям план реконструкции главной городской площади

СЕГОДНЯ 04:01 2019-10-02T06:02:46+03:00

Горожане также могут внести в проект свои предложения

Изменить размер текста: A A

Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов на своей официальной странице в соцсетях представил жителям города эскизный проект реконструкции площади общественных мероприятий. Также он призвал новокузнечан вносить по нему свои предложения.

- Площадь Торжеств должна стать любимым местом для горожан, центром притяжения всех жителей района. На ней могут быть установлены: детская площадка, зона для занятий спортом, места отдыха для старшего поколения. Главное - учесть каждую мелочь: продумать удобные подъездные пути, парковочные карманы, входные зоны на площадь, - подчеркнул Сергей Кузнецов.

Также он добавил, что жители уже выразили желание видеть по периметру площади велосипедные дорожки.

Отметим, что общественные слушания прошли в Новоильинском районе 1 октября. На них свое видение проекта представила главный архитектор города Дарья Мезенцева. Собственные предложения и пожелания жители города могут высказывать в комментариях на странице мэра «ВКонтакте» и в Instagram.

ИСТОЧНИК KP.RU