Мэр Новокузнецка показал жителям план реконструкции главной городской площади
Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов на своей официальной странице в соцсетях представил жителям города эскизный проект реконструкции площади общественных мероприятий. Также он призвал новокузнечан вносить по нему свои предложения.
- Площадь Торжеств должна стать любимым местом для горожан, центром притяжения всех жителей района. На ней могут быть установлены: детская площадка, зона для занятий спортом, места отдыха для старшего поколения. Главное - учесть каждую мелочь: продумать удобные подъездные пути, парковочные карманы, входные зоны на площадь, - подчеркнул Сергей Кузнецов.
Также он добавил, что жители уже выразили желание видеть по периметру площади велосипедные дорожки.
Отметим, что общественные слушания прошли в Новоильинском районе 1 октября. На них свое видение проекта представила главный архитектор города Дарья Мезенцева. Собственные предложения и пожелания жители города могут высказывать в комментариях на странице мэра «ВКонтакте» и в Instagram.
ИСТОЧНИК KP.RU