2019-10-02T06:05:42+03:00
Происшествия

Мужчина лишился ювелирных украшений на первом свидании в Ленинске-Кузнецком

Стоимость похищенного составила 40 тысяч рублей
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
Мужчина лишился ювелирных украшений на первом свидании в Ленинске-КузнецкомМужчина лишился ювелирных украшений на первом свидании в Ленинске-КузнецкомФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Неудачей обернулось для 29-летнего жителя Ленинска-Кузнецкого первое свидание с новой знакомой. Девушка похитила у него золотые ювелирные украшения.

Пострадавший сам обратился в полицию и рассказал о том, что в июле познакомился с девушкой на сайте знакомств. Пара решила устроить свидание, которое для мужчины обернулось финансовыми потерями. Как оказалось, 23-летняя местная жительница пригласила своего избранника в гости и организовала застолье. После совместного вечера мужчина, который уже был в состоянии алкогольного опьянения, стал собираться домой. Тогда девушка незаметно сняла с него цепочку с крестиком.

- Похищенное она сдала в ломбард, а вырученные деньги потратила на шопинг, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Сейчас все собранные по возбужденному уголовному делу материалы направлены в суд. Юной искусительнице грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24