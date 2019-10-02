Во Владивосток улетели 300 кузбасских кедров

СЕГОДНЯ 05:03 2019-10-02T06:09:02+03:00

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Из Кузбасса во Владивосток отправились 300 саженцев местного кедра. Из них на территории Дальневосточного федерального университета создадут бор.

Решение о закладке бора приняли губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и ректор университета Никита Анисимов.

Как рассказали в администрации области, 1 октября из Анжеро-Судженска большегрузным транспортом была отправлена первая партия молодых кедров. Их высота составляет около метра, а возраст - около девяти лет. Напомним, что совместная акция приурочена к 300-летию Кузбасса, которое будет отмечаться в 2021 году. К этому времени на территории Дальневосточного федерального университета должно появиться 900 деревьев. Следующая партия из 300 саженцев отправится на новое место обитания весной 2020 года.

- С сотрудниками вуза предварительно решили организационные вопросы, обсудили особенности технологии посадки, обговорили выбор оптимального места, чтобы обеспечить деревьям приживаемость и хороший рост. Для организации процесса посадки во Владивосток отправится начальник отдела охраны, защиты и воспроизводства лесов областного департамента лесного комплекса, - рассказал заместитель губернатора Алексей Харитонов.

Также кузбасские специалисты передадут университету удобрения и стимуляторы роста, чтобы за памятным бором был хороший уход.

ИСТОЧНИК KP.RU