2019-10-02T07:33:17+03:00
Общество

Сергей Цивилев примет участие в сессии на Российской энергетической неделе

Российская энергетическая неделя стартует 2 октября
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Сергей Цивилев примет участие в сессии на Российской энергетической неделеСергей Цивилев примет участие в сессии на Российской энергетической неделеФото: Екатерина РОМАНОВА
Изменить размер текста:

2 октября начинает работу Российская энергетическая неделя. Одним из ее участников станет Сергей Цивилев, губернатор Кузбасса.

Сергей Цивилев будет принимать участие в пленарных заседаниях и совещаниях. Он является одним из участников отраслевого совещания «Опережающее развитие инфраструктуры - стратегия развития рынка газомоторного топлива». Кроме того, губернатор Кузбасса участвует в совещании, на котором будет обсуждаться развитие мировой экономики и будущее угля.

К слову, Российская энергетическая неделя - одно из главных событий в сфере развития энергетики. Ожидается, что в нем примут участие представители стран, занимающихся добычей нефти. На сессиях, заседаниях и совещаниях будут обсуждаться вопросы кибербезопасности энергетической инфраструктуры, охраны окружающей среды в угольной отрасли, развитие возобновляемых источников энергии и многое другое.

Организаторы форума «Российская энергетическая неделя» - Министерство энергетики Российской Федерации и Фонд «Росконгресс» при поддержке правительства Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Университетском мосту в Кемерове столкнулись две легковушки
Банда молодых людей терроризирует жителей кузбасского города
Фотографии с крысой в гречке и червячками в супе прокомментировали в КИФСИН
Лишились крыши: под Новокузнецком сгорел магазин
Два грузовика столкнулись на кузбасской трассе
«Вы попрошайка»: коллектор заплатит за оскорбление жительницы Кузбасса
В Кузбассе начали производить пряники с углем
Во Владивосток улетели 300 кузбасских кедров
Мужчина лишился ювелирных украшений на первом свидании в Ленинске-Кузнецком
Мэр Новокузнецка показал жителям план реконструкции главной городской площади
Жители аварийных домов в Киселевске получили новые квартиры
Подержанные московские трамваи приехали в Кемерово
Разница в одной букве: через подставную фирму кузбасский бухгалтер украла 3 миллиона рублей
Телефон или жизнь: кузбассовец угрожал убить женщину за мобильный
Жительница Кузбасса ударила ножом избившего ее супруга