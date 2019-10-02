Сергей Цивилев примет участие в сессии на Российской энергетической неделе

СЕГОДНЯ 07:01 2019-10-02T07:33:17+03:00

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2 октября начинает работу Российская энергетическая неделя. Одним из ее участников станет Сергей Цивилев, губернатор Кузбасса.

Сергей Цивилев будет принимать участие в пленарных заседаниях и совещаниях. Он является одним из участников отраслевого совещания «Опережающее развитие инфраструктуры - стратегия развития рынка газомоторного топлива». Кроме того, губернатор Кузбасса участвует в совещании, на котором будет обсуждаться развитие мировой экономики и будущее угля.

К слову, Российская энергетическая неделя - одно из главных событий в сфере развития энергетики. Ожидается, что в нем примут участие представители стран, занимающихся добычей нефти. На сессиях, заседаниях и совещаниях будут обсуждаться вопросы кибербезопасности энергетической инфраструктуры, охраны окружающей среды в угольной отрасли, развитие возобновляемых источников энергии и многое другое.

Организаторы форума «Российская энергетическая неделя» - Министерство энергетики Российской Федерации и Фонд «Росконгресс» при поддержке правительства Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU