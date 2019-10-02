2019-10-02T08:59:59+03:00
Происшествия

Лишились крыши: под Новокузнецком сгорел магазин

Огонь серьезно повредил здание
Екатерина РОМАНОВА
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Лишились крыши: под Новокузнецком сгорел магазин. ФОТО: ГУ МЧС России по Кемеровской области.Лишились крыши: под Новокузнецком сгорел магазин. ФОТО: ГУ МЧС России по Кемеровской области.
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14 человек и четыре единицы техники больше 20 минут боролись с пожаром, который произошел в частном магазине в селе Куртуково. Увы, из-за огня здание серьезно пострадало.

Ночью 2 октября в селе Куртуково Новокузнецкого района произошло ЧП: здесь в частном магазине начался пожар. Сигнал о том, что горит магазин на улице Зорькина, поступил на пульт диспетчера в 3.34. Когда первое подразделение пожарной охраны прибыло на место ЧП, из-под крыши брусчатого здания шел дым.

- В результате у здания обгорела деревянная обрешетка по всей площади крыши, потолочные перекрытия, внутренние стены на площади 10 квадратных метров, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области. - Общая площадь пожара составила 64 квадратных метра.

Точную причину пожара специалистам еще только предстоит установить. По предварительным же данным, он мог начаться из-за нарушения правил монтажа электрооборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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