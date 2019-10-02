2019-10-02T09:32:11+03:00
Происшествия

Банда молодых людей терроризирует жителей кузбасского города

Они уже вынудили одну из семей покинуть город
Екатерина РОМАНОВА
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Та самая банда. ФОТО: vk.com, "ЧП Ленинск-Кузнецкий"Та самая банда. ФОТО: vk.com, "ЧП Ленинск-Кузнецкий"
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Банда подростков, как ее называют пользователи сети интернет, вынудила семью из Полысаева покинуть город. Мать подростка, пострадавшего от молодых людей, рассказала об этом в соцсетях.

Ситуацию, которая сложилась в кузбасском городе Полысаево, активно обсуждают в соцсетях. Так, в одном из сообществ «ВКонтакте» было опубликовано несколько постов о банде подростков. Автор сообщений рассказала, что группа молодых людей отбирают у сверстников мобильные телефоны, деньги и ценные вещи, звонят по телефону, приходят домой и угрожают.

«У меня имеется аудиозапись разговора между другом моего сына и представителями этой группировки. На сегодняшний день своего сына я вывезла за пределы Кемеровской области, так как боюсь и за его жизнь, и за жизнь 11-летней дочери (угрожали сыну, что изнасилуют его сестру)», - написала женщина.

Впрочем, источник в правоохранительных органах сообщил, что ситуация, которую описывает свидетельница, не полностью соответствует действительности. Официальный ответ ГУ МВД России по Кемеровской области будет опубликован позже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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