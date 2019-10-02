СЕГОДНЯ 09:06 2019-10-02T09:06:34+03:00

На Университетском мосту в Кемерове столкнулись две легковушки Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Изменить размер текста: A A

В среду, 2 октября, на Университетском мосту в Кемерове столкнулись два легковых автомобиля. На месте ДТП работали врачи скорой помощи и МЧС.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/735331" frameborder="0"></iframe> На Университетском мосту в Кемерове столкнулись две легковушки.ДТП произошло в среду, 2 октябряПолина ПРИЛУЦКАЯ

Дорожно-транспортное происшествие на Университетском мосту произошло около полудня 2 октября. Два легковых автомобиля не смогли поделить дорогу и столкнулись на выезде с моста. В результате столкновения одна из легковушек получила серьезные повреждения передней части.

На месте ДТП работали врачи скорой помощи: они оказали людям, находившимся в поврежденных автомобилях, необходимую медицинскую помощь. Также выезжали пожарные. К счастью, их помощь не потребовалась, и их задача состояла лишь в том, чтобы отключить аккумуляторы на автомобилях.

На месте работали сотрудники МЧС, полиции и бригада скорой помощи.Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Также очевидцы ДТП отмечают, что из-за столкновения проезд по Университетскому мосту в течение некоторого времени был затруднен.

ИСТОЧНИК KP.RU