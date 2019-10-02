На Университетском мосту в Кемерове столкнулись две легковушки
В среду, 2 октября, на Университетском мосту в Кемерове столкнулись два легковых автомобиля. На месте ДТП работали врачи скорой помощи и МЧС.
На Университетском мосту в Кемерове столкнулись две легковушки.ДТП произошло в среду, 2 октябряПолина ПРИЛУЦКАЯ
Дорожно-транспортное происшествие на Университетском мосту произошло около полудня 2 октября. Два легковых автомобиля не смогли поделить дорогу и столкнулись на выезде с моста. В результате столкновения одна из легковушек получила серьезные повреждения передней части.
На месте ДТП работали врачи скорой помощи: они оказали людям, находившимся в поврежденных автомобилях, необходимую медицинскую помощь. Также выезжали пожарные. К счастью, их помощь не потребовалась, и их задача состояла лишь в том, чтобы отключить аккумуляторы на автомобилях.
На месте работали сотрудники МЧС, полиции и бригада скорой помощи.Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ
Также очевидцы ДТП отмечают, что из-за столкновения проезд по Университетскому мосту в течение некоторого времени был затруднен.
ИСТОЧНИК KP.RU