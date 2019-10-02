2019-10-02T09:53:23+03:00
Происшествия

Бытовой конфликт: в полиции прокомментировали слухи о банде подростков из Полысаева

Информация о банде распространяется в соцсетях
Екатерина РОМАНОВА
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Бытовой конфликт: в полиции прокомментировали слухи о банде подростков из ПолысаеваБытовой конфликт: в полиции прокомментировали слухи о банде подростков из ПолысаеваФото: Кирилл ЧАЩИН
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В полиции прокомментировали слухи о банде подростков, которая терроризирует жителей Полысаева. Как оказалось, конфликт и драка были, однако в деталях и обстоятельствах еще предстоит разобраться следователям.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области, изначально о банде подростков в Полысаеве сообщил анонимный источник. Автором поста оказалась местная жительница, которая ранее обращалась в полицию с заявлением о том, что ее сыну и двум его друзьям угрожают. А позже выяснилось, что два приятеля ее сына являются родными братьями, один из которых имеет судимость. Некоторое время назад они повздорили с одним из местных жителей и избили его. Сейчас по факту этого бытового конфликта проводится доследственная проверка, а потерпевшего направили на судебно-медицинскую экспертизу.

именно эту группу подростков автор поста называет бандой. ФОТО: vk.com, "ЧП Ленинск-Кузнецкий""

именно эту группу подростков автор поста называет бандой. ФОТО: vk.com, "ЧП Ленинск-Кузнецкий""

В то же время, как полиция начала проводить проверку, братьям и их другу стали поступать угрозы, о которых и сообщила жительница Полысаева в соцсетях. По факту угроз сотрудники полиции также проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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