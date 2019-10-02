2019-10-02T09:56:14+03:00
Экономика

Фермеры оценили новый упрощенный кредитный продукт Россельхозбанка

Решение об открытии кредитной линии принимается с минимальным пакетом документов
Яков КРЫМСКИЙ
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За месяц Россельхозбанк получил свыше 700 заявок от индивидуальных предпринимателей и глав крестьянских (фермерских) хозяйств на использование нового кредитного продукта «Микро АПК» общей суммой более 1,5 миллиарда рублей. Запущенный в августе «Микро АПК» позволяет производителям и переработчикам сельхозпродукции получить заем на проведение сезонных работ и пополнение оборотных средств в ускоренном порядке.

Наибольший интерес проявили аграрии в Волгоградской, Самарской и Челябинской областях, а также Алтайском и Краснодарском краях.

Отличительная черта «Микро АПК» – упрощенные условия его получения. Решение об открытии кредитной линии принимается на основании минимального пакета документов в срок от трех рабочих дней. Индивидуальные предприниматели и главы крестьянских (фермерских) хозяйств могут взять средства в объеме до 5 миллионов рублей на срок до 1 года по льготной ставке не выше 5% годовых.

«Россельхозбанк постоянно работает над усовершенствованием своего продуктового ряда. Наша задача – сделать так, чтобы фермерам было максимально удобно и просто пользоваться финансовыми продуктами Банка. «Микро АПК» – это один из важных шагов в этом направлении. С учетом высокой востребованности кредита мы планируем существенно нарастить объем выдач льготных кредитов по ускоренной процедуре уже до конца года», – отметил заместитель Председателя Правления РСХБ Максим Любомудров.

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