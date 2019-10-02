Концерт Ольги Бузовой в Новокузнецке: прямая трансляция
Ольга Бузова, известная исполнительница и телеведущая, в рамках гастрольного тура посетила город Новокузнецк.
Выступление популярной артистки началось с опозданием в два часа: днем ранее Бузова была в Южно-Сахалинске, затем последовал многочасовой перелет до Новосибирска, и уже оттуда на машине пятичасовой переезд в Новокузнецк. Тем не менее, поклонники дождались свою диву и приветствовали ее бурными аплодисментами. Более того, в Instagram многие отметили, что Ольга Бузова работает на износ и ей бы не помешало хорошо отдохнуть.
Напомним, билеты на концерт популярной певицы и телеведущей были раскуплены задолго до начала октября.
Посмотреть трансляцию с концерта Ольги Бузовой можно здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU