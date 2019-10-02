Концерт Ольги Бузовой в Новокузнецке: прямая трансляция

СЕГОДНЯ 17:09 2019-10-02T17:10:02+03:00

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Ольга Бузова, известная исполнительница и телеведущая, в рамках гастрольного тура посетила город Новокузнецк.

Выступление популярной артистки началось с опозданием в два часа: днем ранее Бузова была в Южно-Сахалинске, затем последовал многочасовой перелет до Новосибирска, и уже оттуда на машине пятичасовой переезд в Новокузнецк. Тем не менее, поклонники дождались свою диву и приветствовали ее бурными аплодисментами. Более того, в Instagram многие отметили, что Ольга Бузова работает на износ и ей бы не помешало хорошо отдохнуть.

Напомним, билеты на концерт популярной певицы и телеведущей были раскуплены задолго до начала октября.

Посмотреть трансляцию с концерта Ольги Бузовой можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU