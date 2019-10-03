2019-10-03T06:43:22+03:00
Общество

На проспекте Притомском в Кемерове может появиться новая транспортная развязка

Власти города обсудили несколько вариантов проекта
Ирина АВТУШКО
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На проспекте Притомском в Кемерове может появиться новая транспортная развязка.ФОТО: Илья Середюк/ InstagramНа проспекте Притомском в Кемерове может появиться новая транспортная развязка.ФОТО: Илья Середюк/ Instagram
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Кемеровские власти обсудили строительство новой транспортной развязки на проспекте Притомском. Варианты проекта были рассмотрены на техническом совета города, сообщил мэр Илья Середюк на своей странице в Instagram.

В связи с развитием инфраструктуры около берега Томи рядом с Кузбасским мостом предлагается построить продолжение улицы Тухачевского до проспекта Притомского и построить развязку.

К обсуждению проектов привлечены руководители структурных подразделений администрации, профильных ведомств города, Госавтоинспекции, ведущих строительных и инженерных организаций.ФОТО: Илья Середюк/Instagram

К обсуждению проектов привлечены руководители структурных подразделений администрации, профильных ведомств города, Госавтоинспекции, ведущих строительных и инженерных организаций.ФОТО: Илья Середюк/Instagram

Градоначальник добавил, что задача всех ведомств – правильно спрогнозировать и организовать движение автомобильных потоков и построить развязку, которая будет отвечать всем необходимым требованиям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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