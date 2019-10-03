На проспекте Притомском в Кемерове может появиться новая транспортная развязка
Кемеровские власти обсудили строительство новой транспортной развязки на проспекте Притомском. Варианты проекта были рассмотрены на техническом совета города, сообщил мэр Илья Середюк на своей странице в Instagram.
В связи с развитием инфраструктуры около берега Томи рядом с Кузбасским мостом предлагается построить продолжение улицы Тухачевского до проспекта Притомского и построить развязку.
К обсуждению проектов привлечены руководители структурных подразделений администрации, профильных ведомств города, Госавтоинспекции, ведущих строительных и инженерных организаций.ФОТО: Илья Середюк/Instagram
Градоначальник добавил, что задача всех ведомств – правильно спрогнозировать и организовать движение автомобильных потоков и построить развязку, которая будет отвечать всем необходимым требованиям.
ИСТОЧНИК KP.RU