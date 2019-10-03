Веревочный парк и площадка для выгула собак: что хотят видеть жители Новокузнецка в новом парке

СЕГОДНЯ 08:01 2019-10-03T08:27:25+03:00

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Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов сообщил о том, что на обсуждение жителей представили эскиз благоустройства парковой территории в Орджоникидзевском районе, по улице 40 лет Победы. Горожане оценили проект и сказали, что бы они еще хотели увидеть в новом месте отдыха.

«На встрече в администрации района поступили предложения дополнить детскую площадку веревочным парком, установить, помимо площадки Workout, комплекс уличных тренажеров и разместить оборудованную площадку для выгула собак, - сообщил градоначальник у себя в Instagram. - Эти дополнения обязательно будут внесены в итоговый проект».

Кроме того, всем желающим предлагают придумать название новому скверу. Свои варианты предлагается писать под постом о проекте или в личных сообщениях мэру в соцсетях, либо лично прийти в администрацию Орджоникидзевского района.

Мэр напомнил, что в 2020 году в этом районе также появятся скейт-парк и памп-трек, начнется строительство спортивного комплекса с отделением керлинга.

ИСТОЧНИК KP.RU