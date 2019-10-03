Шахтер погиб на рабочем месте из-за ошибки машиниста в Кузбассе

СЕГОДНЯ 08:41 2019-10-03T10:13:33+03:00

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В Кузбассе на одном из угольных предприятий во время смены погиб горняк. Причиной стало нарушение правил безопасности со стороны машиниста.

Инцидент произошел в июне этого года на одном из угольных предприятий Ленинск-Кузнецкого района. 31-летний машинист горно-выемочных машин, будучи старшим в звене проходчиков при бурении дегазационной скважины, знал о неисправности кнопки включения бурового станка. Несмотря на это, он велел продолжать работы по бурению.

- При этом он не принял мер для обеспечения непосредственной видимости рабочих, которые подавали ему сигналы, - рассказали в СУ СК по Кемеровской области. - В результате 38-летний проходчик получил травму головы и упал.

Пострадавшему оказали первую помощь и вынесли на поверхность, где передали в руки медиков. Однако спасти пострадавшего не удалось, он скончался в больнице.

Машинист свою вину признал частично. Сейчас уголовное дело в его отношении передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU