Шахтер погиб на рабочем месте из-за ошибки машиниста в Кузбассе
В Кузбассе на одном из угольных предприятий во время смены погиб горняк. Причиной стало нарушение правил безопасности со стороны машиниста.
Инцидент произошел в июне этого года на одном из угольных предприятий Ленинск-Кузнецкого района. 31-летний машинист горно-выемочных машин, будучи старшим в звене проходчиков при бурении дегазационной скважины, знал о неисправности кнопки включения бурового станка. Несмотря на это, он велел продолжать работы по бурению.
- При этом он не принял мер для обеспечения непосредственной видимости рабочих, которые подавали ему сигналы, - рассказали в СУ СК по Кемеровской области. - В результате 38-летний проходчик получил травму головы и упал.
Пострадавшему оказали первую помощь и вынесли на поверхность, где передали в руки медиков. Однако спасти пострадавшего не удалось, он скончался в больнице.
Машинист свою вину признал частично. Сейчас уголовное дело в его отношении передано в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU