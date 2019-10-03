2019-10-03T11:28:48+03:00
Общество

Десять новых автобусов вышли на линию в Кемерове

Одним из первых пассажиров стал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев
Екатерина РОМАНОВА
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Десять новых автобусов Volgabus вышли на линию в Кемерове. ФОТО: Instagram Сергея Цивилева.Десять новых автобусов Volgabus вышли на линию в Кемерове. ФОТО: Instagram Сергея Цивилева.
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3 октября на улицах Кемерова появились новенькие автобусы. Яркие синие машины вышли на маршруты, а одним из первых пассажиров стал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Каждый из новых 10 автобусов - большой вместимости, работают они на газомоторном топливе, а это значит, что нагрузка на экологию минимально возможная. Современные и удобные, автобусы будут комфортны для поездок и знойным летом, и холодной зимой. Во время первой поездки на одной из остановок в салон зашли пассажиры и поделились впечатлениями. Большинство отметило комфорт салона - а для пассажиров именно это и важно.

По областной программе обновления общественного транспорта в Кузбасс должен прибыть в общей сложности 151 автобус. 90 уже находятся на месте и готовятся выйти на линию, а остальные прибудут до марта 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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