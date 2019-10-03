До +19 и без дождей: на несколько дней в Кузбасс вернется тепло

СЕГОДНЯ 10:57 2019-10-03T11:33:49+03:00

На несколько дней в Кузбасс вернется тепло Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Синоптики Кемеровского гидрометцентра рассказали о том, какая погода ждет жителей области в ближайшие дни. По их прогнозам, пусть ненадолго, но вернется тепло.

В пятницу, 4 октября, ночью по области прогнозируется 0… +5 градусов тепла, днем воздух прогреется до +10… +15. День пройдет без существенных осадков. Будет дуть легкий юго-западный ветер.

В субботу ночью будет чуть теплее, чем накануне, - от +1 до +6 градусов, днем температурная отметка установится, как и в пятницу, в пределах +10… +15. Местами пройдет небольшой дождь, а ветер сменит свое направление на западное.

В ночь на воскресенье по области ожидается +2… +7, днем столбики термометров поднимутся до +12… +17 градусов. День ожидается без существенных осадков.

По-настоящему порадует теплой погодой жителей региона понедельник. И, может быть, кому-то она даже скрасит хмурое настроение. Днем ожидается +14… +19 градусов тепла, осадки не прогнозируются.

ИСТОЧНИК KP.RU