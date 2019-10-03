Спасатели рассказали о застрявших на кемеровском острове собаках

СЕГОДНЯ 11:36 2019-10-03T12:13:54+03:00

Они выезжали на место на моторной лодке

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Кемеровские спасатели рассказали о собаках, застрявших на острове на Томи в историческом центре города. На место выезжал экипаж на моторной лодке.

Напомним, что в понедельник, 30 сентября, жители, прогуливающиеся по набережной, обратили внимание на стаю собак на острове. По их словам, животные могли попасть туда еще летом и остаться там после того, как был убран понтонный мост.

- Кемеровская служба спасения не оставила без внимания данную информацию, на остров был отправлен экипаж спасателей, - рассказали в ведомстве. - На моторной лодке спасатели переправились через реку Томь и провели поиски животных, обследуя практически каждый сантиметр острова.

Спасатели отметили, что при обследовании острова не было замечено никакого движения и не наблюдалось звуков. В результате собаки обнаружены не были.

ИСТОЧНИК KP.RU