Спасатели рассказали о застрявших на кемеровском острове собаках
Кемеровские спасатели рассказали о собаках, застрявших на острове на Томи в историческом центре города. На место выезжал экипаж на моторной лодке.
Напомним, что в понедельник, 30 сентября, жители, прогуливающиеся по набережной, обратили внимание на стаю собак на острове. По их словам, животные могли попасть туда еще летом и остаться там после того, как был убран понтонный мост.
- Кемеровская служба спасения не оставила без внимания данную информацию, на остров был отправлен экипаж спасателей, - рассказали в ведомстве. - На моторной лодке спасатели переправились через реку Томь и провели поиски животных, обследуя практически каждый сантиметр острова.
Спасатели отметили, что при обследовании острова не было замечено никакого движения и не наблюдалось звуков. В результате собаки обнаружены не были.
ИСТОЧНИК KP.RU