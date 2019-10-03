За парками и скверами Кузбасса будут следить умные камеры

СЕГОДНЯ 12:13 2019-10-03T12:13:18+03:00

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Парки и скверы Кузбасса планируется оснастить видеонаблюдением в рамках проекта «Умный город». Системы наблюдения будут следить за безопасностью в местах отдыха.

Регион активно включился в проект «Умный город». Его результаты можно наглядно увидеть на примере Белова, где коммунальщики установили в скверах четыре камеры, которые способны распознавать личность по биометрическим параметрам и выводить данные в единую дежурно-диспетчерскую службу.

Еще в 2018 года в городе установили 60 камер для выявления большегрузов, которые превышают нагрузку на ось при проезде по дорогам общего пользования. В этом году в Белове будет установлено дополнительно 40 камер, еще 45-60 – в 2020 году.

-Они помогут обеспечить безопасность пешеходов, водителей и пассажиров в уличной среде: на дорогах, в парках и дворах, - рассказали в пресс-службе администрации области.- Таким образом, за три года городская сеть видеонаблюдения увеличится примерно до 150-165 камер. На эти цели будет затрачено порядка 10 миллионов рублей.

Сегодня камерами охвачены все общественные пространства и треть дорог общего пользования. За счет комплексного подхода удалось снизить число ДТП за пять лет в три раза, в два раза – смертность на дорогах. За четыре года не допущено гибели детей на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU