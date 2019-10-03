В Кузбассе еще несколько глав территорий покинули свои посты
В Кузбассе еще несколько глав территорий покинули свои посты. Всего же за последние полтора года сменилось 18 глав городов и районов.
В администрации области рассказали об очередных кадровых назначениях в территориях. Ранее «Комсомольская правда» - Кемерово» уже писала, что свой пост по собственному желанию покинул глава Яшкинского района Александр Рыбалко. Как теперь стало известно, он перешел в администрацию Анжеро-Судженска на должность первого заместителя главы. Его обязанности теперь будет исполнять первый зам Александр Дружинкин.
Также в Анжеро-Судженске депутаты городского Совета приняли отставку главы города Дмитрия Ажичакова. Пока его обязанности будет исполнять Александр Рыбалко.
В Ленинск-Кузнецком районе местные парламентарии приняли отставку главы Андрея Реванченко. Исполнять его обязанности будет Евгений Никитин, назначенный на должность первого заместителя главы.
В Краснобродском городском округе депутаты удовлетворили прошение об отставке Зои Недогоды. Исполнять обязанности будет Раис Гильфанов, который ранее занимал должность заместителя главы Прокопьевского района по экономике и финансам.
Отметим, что в рамках реформирования региональной управленческой команды за полтора года уже сменилось 18 глав территорий, из них 12 избраны, еще в 6 муниципалитетах предстоят выборы.
- В Кузбассе идет смена стратегических приоритетов развития территорий, запущены масштабные проекты, которые требуют эффективного управления, способствующего динамичному развитию населенных пунктов, - отметил губернатор Сергей Цивилев.
ИСТОЧНИК KP.RU