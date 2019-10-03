СЕГОДНЯ 13:38 2019-10-03T13:51:34+03:00

В Кузбассе еще несколько глав территорий покинули свои посты Фото: Екатерина РОМАНОВА

Всего же за последние полтора года сменилось 18 глав городов и районов

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В Кузбассе еще несколько глав территорий покинули свои посты. Всего же за последние полтора года сменилось 18 глав городов и районов.

В администрации области рассказали об очередных кадровых назначениях в территориях. Ранее «Комсомольская правда» - Кемерово» уже писала, что свой пост по собственному желанию покинул глава Яшкинского района Александр Рыбалко. Как теперь стало известно, он перешел в администрацию Анжеро-Судженска на должность первого заместителя главы. Его обязанности теперь будет исполнять первый зам Александр Дружинкин.

Также в Анжеро-Судженске депутаты городского Совета приняли отставку главы города Дмитрия Ажичакова. Пока его обязанности будет исполнять Александр Рыбалко.

В Ленинск-Кузнецком районе местные парламентарии приняли отставку главы Андрея Реванченко. Исполнять его обязанности будет Евгений Никитин, назначенный на должность первого заместителя главы.

В Краснобродском городском округе депутаты удовлетворили прошение об отставке Зои Недогоды. Исполнять обязанности будет Раис Гильфанов, который ранее занимал должность заместителя главы Прокопьевского района по экономике и финансам.

Отметим, что в рамках реформирования региональной управленческой команды за полтора года уже сменилось 18 глав территорий, из них 12 избраны, еще в 6 муниципалитетах предстоят выборы.

- В Кузбассе идет смена стратегических приоритетов развития территорий, запущены масштабные проекты, которые требуют эффективного управления, способствующего динамичному развитию населенных пунктов, - отметил губернатор Сергей Цивилев.

ИСТОЧНИК KP.RU