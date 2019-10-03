2019-10-03T16:48:54+03:00
Происшествия

В Кузбассе ищут мужчину со шрамом на лице

Месяц назад он ушел из дома и не вернулся
Яна ПОПОВА
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В Кузбассе полицейские разыскивают местного жителя, который месяц назад ушел из дома и не вернулся. Ключевые приметы мужчины – шрам на лице.

Губер Александр Евгеньевич проживал в Белове. Еще в сентябре он вышел из дома, и до сих от него нет вестей.

Дата рождения пропавшего без вести – 16.08.1989 год. Александр Губер имеет два шрама: один на левом колене – примерно десять сантиметров, второй на правой щеке около уха – семь сантиметров. Во что был одет – неизвестно.

Кузбассовцев, которым что-либо известно о местонахождении пропавшего, просьба сообщить по телефонам в Белове: 8-(384-52)-2-34-41, 8-(384-52)-2-83-67 или «02» (102 – с мобильного)

ИСТОЧНИК KP.RU

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