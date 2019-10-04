2019-10-04T05:32:19+03:00
Происшествия

В Кемерове арестовали ненастоящего сотрудника ГИБДД

Он представился полицейским и получил взятку
Яна ПОПОВА
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В Кемерове арестовали ненастоящего сотрудника ГИБДДВ Кемерове арестовали ненастоящего сотрудника ГИБДДФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Кемерове подставной сотрудник ГИБДД был арестован после получения взятки. Его приговорили к полутора годам лишения свободы.

В полицию Кемерова обратился местный житель и рассказал, что у него похитили крупную сумму денег. Мужчина через приятелей познакомился с якобы сотрудником ГИБДД, который обещал помочь ему поставить на учет автомобиль с внесенными техническими изменениями.

За свои услуги полицейский потребовал более 120 тысяч рублей для того, чтобы оплатить нужные справки и выписки. Когда документы так и не были подготовлены, владелец автомобиля обратился в полицию.

По данным ГУ МВД по Кемеровской области, сотрудники управления уголовного розыска в результате оперативно-разыскных мероприятий задержали подозреваемого. Им оказался 35-летний житель Кемерова. Никакого отношения к органам внутренних дел он не имеет, в полиции никогда не служил.

Сейчас расследование уголовного дела завершено. Суд признал мошенника виновным и приговорил его к полуторам годам лишения свободы условно. Кроме того, осужденный обязан выплатить 125 тысяч рублей пострадавшему.

ИСТОЧНИК KP.RU

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