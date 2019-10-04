В Кемерове арестовали ненастоящего сотрудника ГИБДД
В Кемерове подставной сотрудник ГИБДД был арестован после получения взятки. Его приговорили к полутора годам лишения свободы.
В полицию Кемерова обратился местный житель и рассказал, что у него похитили крупную сумму денег. Мужчина через приятелей познакомился с якобы сотрудником ГИБДД, который обещал помочь ему поставить на учет автомобиль с внесенными техническими изменениями.
За свои услуги полицейский потребовал более 120 тысяч рублей для того, чтобы оплатить нужные справки и выписки. Когда документы так и не были подготовлены, владелец автомобиля обратился в полицию.
По данным ГУ МВД по Кемеровской области, сотрудники управления уголовного розыска в результате оперативно-разыскных мероприятий задержали подозреваемого. Им оказался 35-летний житель Кемерова. Никакого отношения к органам внутренних дел он не имеет, в полиции никогда не служил.
Сейчас расследование уголовного дела завершено. Суд признал мошенника виновным и приговорил его к полуторам годам лишения свободы условно. Кроме того, осужденный обязан выплатить 125 тысяч рублей пострадавшему.
ИСТОЧНИК KP.RU