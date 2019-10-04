В Кузбассе завершены поиски пропавшего девять месяцев назад новокузнечанина
36-летний мужчина пропал еще 15 января
В Кузбассе завершены поиски пропавшего девять месяцев назад новокузнечанина.ФОТО: Поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт"
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В Кузбассе завершены поиски новокузнечанина, пропавшего девять месяцев назад. 36-летний мужчина пропал еще 15 января, и до сегодняшнего момента его местонахождение было неизвестно.
О завершении поисков рассказали волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» на своей страничке во «ВКонтакте». «Найден, жив» - говорится в сообщении.
О том, где все девять месяцев находился мужчина, а также почему он покинул дом и не выходил на связь, не уточняется.
ИСТОЧНИК KP.RU